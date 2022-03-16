ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов

Новина українською →
Тростянец, Среда 16 марта 2022 10:41
В Сумской области ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов Фото: В Сумской области ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (facebook)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ночью на железнодорожном вокзале Тростянца Вооруженные силы Украины уничтожили гаубичный дивизион российских оккупантов 2С19 Мста-С. Также украинские военные уничтожили другую военную технику российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 Мста-С. Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технику удалось уничтожить без существенных разрушений в городе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций