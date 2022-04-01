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Украинская армия вошла в Бучу, - депутат

Фото: украинские военные вошли в Бучу (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины вошли в Бучу Киевской области. Но это не означает, что город освобожден и стал безопасными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Бучанского городского совета Екатерины Украинцевой.

"Наше родные ВСУ в Буче. С украинскими флагами…Все будет Украина. Буча - это Украина!!!!", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила поселок Иванков на севере Киевской области, в котором российские оккупанты устраивали показательную раздачу гуманитарной помощи.

Кроме того, сегодня стало известно об освобождении почти 30 населенных пунктов на Киевском и Черниговском направлениях.

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БучаВойна России против Украины