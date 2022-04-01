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Українська армія увійшла до Бучі, - депутат

Фото: українські військові увійшли в Бучу (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України увійшли до Бучі Київської області. Але це не означає, що місто звільнено і стало безпечними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Бучанської міської ради Катерини Українцевої.

"Наше рідні ЗСУ в Бучі. З українськими прапорами...Все буде Україна. Буча - це Україна!!!!", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила селище Іванків на півночі Київської області, в якому російські окупанти влаштовували показову роздачу гуманітарної допомоги.

Крім того, сьогодні стало відомо про звільнення майже 30 населених пунктів на Київському та Чернігівському напрямках.

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БучаВійна Росії проти України