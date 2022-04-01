Украинская армия освободила Иванков на севере Киевской области

Фото: люди в освобожденном Иванкове (t.me/ermaka2022)

Украинская армия освободила поселок Иванков на севере Киевской области. Он был под российской оккупацией с начала вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.