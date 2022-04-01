Украинские военные освободили почти 30 населенных пунктов от оккупантов
Вооруженные силы Украины за последние сутки освободили 28 населенных пунктов от российских оккупантов. В частности, в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, подразделениями Вооруженных сил Украины восстановили контроль над населенными пунктами
- Демидов,
- Дымер,
- Литвиновка,
- Гавриловка,
- Козаровичи,
- Жовтневое,
- Глебовка,
- Ясногородка,
- Талакунь,
- Сухолучье,
- Липовка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Николаевка,
- Хмельная.
"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - говорится в сообщении.
В то же время украинские военные сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
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