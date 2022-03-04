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Украинская армия отбила Гостомель: уничтожены десятки оккупантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили Гостомель (Киевская область) у российских оккупантов. В ходе боев уничтожены десятки вражеских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ходе двухдневных боев за Гостомель уничтожены более 50 оккупантов из 31-й отдельной гвардейской бригады из Ульяновска (Россия). Кроме того, украинские военные захватили многочисленные трофеи, включая оружие, технику и личные документы захватчиков.

"Город Гостомель находится под контролем украинских войск", - добавили в ГУР.

Фото: украинские военные восстановили контроль над Гостомелем (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Напомним, бои за Гостомель развернулись с первого дня российского вторжения в Украину, которое началось ранним утром 24 февраля.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныГостомельВойна России против Украины