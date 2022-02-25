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Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну российских войск

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Киевская область, Пятница 25 февраля 2022 09:30
Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну российских войск Фото: под Гостомелем подбили российскую колонну (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские солдаты продолжают держать оборону в городе Гостомель Киевской области. Военные сожгли колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Сухопутные войска ВСУ.

"Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну русско-фашистских оккупантов! Они горят, они дохнут, они сдаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

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