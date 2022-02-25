Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну российских войск
Фото: под Гостомелем подбили российскую колонну (facebook.com/rnbou)
Украинские солдаты продолжают держать оборону в городе Гостомель Киевской области. Военные сожгли колонну техники российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Сухопутные войска ВСУ.
"Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну русско-фашистских оккупантов! Они горят, они дохнут, они сдаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.