Українська армія відбила Гостомель: знищено десятки окупантів

Збройні Сили України (ЗСУ) відбили Гостомель (Київська область) у російських окупантів. В ході боїв знищені десятки ворожих військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Відзначається, що в ході дводенних боїв за Гостомель знищено понад 50 окупантів з 31-ї окремої гвардійської бригади з Ульяновська (Росія). Крім того, українські військові захопили численні трофеї, включаючи зброю, техніку та особисті документи загарбників.
"Місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ", - додали в ГУР.
Фото: українські військові відновили контроль над Гостомелем (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Нагадавши, бої за Гостомель розгорнулися з першого дня російського вторгнення в Україну, яке почалося рано вранці 24 лютого.
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