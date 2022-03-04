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Українська армія відбила Гостомель: знищено десятки окупантів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) відбили Гостомель (Київська область) у російських окупантів. В ході боїв знищені десятки ворожих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відзначається, що в ході дводенних боїв за Гостомель знищено понад 50 окупантів з 31-ї окремої гвардійської бригади з Ульяновська (Росія). Крім того, українські військові захопили численні трофеї, включаючи зброю, техніку та особисті документи загарбників.

"Місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ", - додали в ГУР.

Фото: українські військові відновили контроль над Гостомелем (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Нагадавши, бої за Гостомель розгорнулися з першого дня російського вторгнення в Україну, яке почалося рано вранці 24 лютого.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Збройні сили УкраїниГостомельВійна Росії проти України