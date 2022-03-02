UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинская армия освободила Макаров и закрепилась в городе

Автор: Илона Свиридова

На седьмой день войны России против Украины украинские войска освободили Макаров Киевской области. Военнослужащие двух бригад ВСУ закрепились в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились в нем", - отметил он.

Поселок стал очередной точкой, где во время войны украинская армия перехватила инициативу. Макаров расположен вблизи других горячих точек в Киевской области – Бородянки, Бучи, Гостомеля.

К слову, в Херсоне было объявлено количество жертв за последние два дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВойна России против Украины