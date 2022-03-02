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В Херсоне назвали количество погибших среди жителей за последние два дня

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Херсон, Среда 02 марта 2022 17:43
В Херсоне назвали количество погибших среди жителей за последние два дня Фото: Херсон (Херсон)
Автор: Светлана Мащенко

За последние два дня в Херсоне во время наступления вражеских российских войск погибло более тридцати мирных жителей. Среди них целые семьи, женщины, дети, люди, которые просто ехали куда-то в авто.

Об этом сообщили в горсовете.

Потери на 1 марта:

  • Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" - 8 погибших;
  • Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;
  • Ул. Полтавская, 89, возле лицея 2 погибших;
  • Ул. И. Кулика, 141-а, подъезд 2 - погибшие;
  • На Бериславском шоссе, у молокозавода погиб гражданский Лахковский Е. В., 1986 г. р.;
  • Напротив Апелляционного суда, вход в парк -погиб 1 человек;
  • 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 - есть погибшие;
  • Ул. Синявина, 152-б - 2 погибших;
  • Ул. Перекопская 171-173, в легковом авто погибшие;
  • Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.

Потери на 2 марта:

  • На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;
  • Возле "Фабрики" на остановке - мужчина и парень в возрасте 14 лет;
  • Ул. Мира-Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек;
  • Консервный комбинат, расстрелянному в черном "Ниссане" г/н ВТ0142ВС погибло 2 человека;
  • Ул. Паровозная - 11 человек погибли;
  • Ул. Черноморская и Перекопская - погибла женщина.
  • Ул. Загородняя, 49 - мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.

В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией.

Что происходит в Херсоне и области прямо сейчас, читайте в нашем онлайн.

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