Українська армія звільнила Макарів та закріпилася у місті

На сьомий день війни Росії проти України українські війська звільнили Макарів Київської області. Військовослужбовці двох бригад ЗСУ закріпилися у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"14 омбр імені князя Романа Великого та 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися в ньому", - зазначив він.
Селище стало черговою точкою, де під час війни українська армія перехопила ініціативу. Макарів розташований поблизу інших гарячих точок на Київщині – Бородянки, Бучі, Гостомеля.
До слова, в Херсоні оголосили кількість жертв за останні два дні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.