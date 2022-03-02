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Украинская армия освободила Макаров и закрепилась в городе

Новина українською →
Макаров, Среда 02 марта 2022 18:02
Украинская армия освободила Макаров и закрепилась в городе Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Илона Свиридова

На седьмой день войны России против Украины украинские войска освободили Макаров Киевской области. Военнослужащие двух бригад ВСУ закрепились в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились в нем", - отметил он.

Поселок стал очередной точкой, где во время войны украинская армия перехватила инициативу. Макаров расположен вблизи других горячих точек в Киевской области – Бородянки, Бучи, Гостомеля.

К слову, в Херсоне было объявлено количество жертв за последние два дня.

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