Украинская армия освободила Макаров и закрепилась в городе

На седьмой день войны России против Украины украинские войска освободили Макаров Киевской области. Военнослужащие двух бригад ВСУ закрепились в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились в нем", - отметил он. Поселок стал очередной точкой, где во время войны украинская армия перехватила инициативу. Макаров расположен вблизи других горячих точек в Киевской области – Бородянки, Бучи, Гостомеля.