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Українська армія звільнила Макарів та закріпилася у місті

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Макарів, Середа 02 березня 2022 18:02
Українська армія звільнила Макарів та закріпилася у місті Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Ілона Свиридова

На сьомий день війни Росії проти України українські війська звільнили Макарів Київської області. Військовослужбовці двох бригад ЗСУ закріпилися у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"14 омбр імені князя Романа Великого та 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися в ньому", - зазначив він.

Селище стало черговою точкою, де під час війни українська армія перехопила ініціативу. Макарів розташований поблизу інших гарячих точок на Київщині – Бородянки, Бучі, Гостомеля.

До слова, в Херсоні оголосили кількість жертв за останні два дні.

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