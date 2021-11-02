Украинская армия готова к новому витку боевых действий, - командующий ОС

Вооруженные силы Украины подготовлены к эскалации со стороны Российской Федерации. Оборонительные и контр-наступательные операции также готовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, командующего Объединенных сил.

По словам Павлюка, военные Украины достаточно подготовлены не только к эскалации на границе, но и к контр-наступательной операции.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - заявил командующий ОС.