Украинская армия готова к новому витку боевых действий, - командующий ОС
Вооруженные силы Украины подготовлены к эскалации со стороны Российской Федерации. Оборонительные и контр-наступательные операции также готовы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, командующего Объединенных сил.
По словам Павлюка, военные Украины достаточно подготовлены не только к эскалации на границе, но и к контр-наступательной операции.
"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - заявил командующий ОС.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Пентагон наблюдает за ситуацией на границе Украины с Россией.
В то же время, после публикации Washington Post о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.