Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия с 2014 года намного усилилась. Британия и другие члени Альянса готовы и в дальнейшем оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются...Мы не будем игнорировать поддержку Украине, считаю, что это сейчас является правильным", - сказал Столтенберг.

В свою очередь премьер Джонсон не исключил, что в случае российского вторжения в Украину, Британия готова "пойти дальше" и оказать дополнительную военную поддержку Украине.

"Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им на самом деле, им, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже есть в достаточном количестве", - резюмировал Джонсон.