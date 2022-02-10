Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, - Столтенберг

"Українська армія, сили оборони стали набагато сильнішими, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані, краще підготовлені, краще управляються...Ми не ігноруватимемо підтримку Україні, вважаю, що це наразі є правильним", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Джонсон не виключив, що у разі російського вторгнення в Україну, Британія готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.

"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, здається, не потрібні, бо вони гадають, що вони вже є в достатній кількості", - резюмував Джонсон.