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Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, - Столтенберг

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Брюссель, Четверг 10 февраля 2022 13:14
Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия с 2014 года намного усилилась. Британия и другие члени Альянса готовы и в дальнейшем оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются...Мы не будем игнорировать поддержку Украине, считаю, что это сейчас является правильным", - сказал Столтенберг.

В свою очередь премьер Джонсон не исключил, что в случае российского вторжения в Украину, Британия готова "пойти дальше" и оказать дополнительную военную поддержку Украине.

"Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им на самом деле, им, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже есть в достаточном количестве", - резюмировал Джонсон.

Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с военной помощью от Британии. Воздушное судно доставило грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.

Добавим, ранее посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Британия передаст Украине ракетное вооружение для кораблей для противостояния России на море.

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