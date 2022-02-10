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Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, - Столтенберг

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Брюссель, Четвер 10 лютого 2022 13:14
Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська армія з 2014 року набагато посилилася. Британія та інші члені Альянсу готові й надалі надавати підтримку Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Українська армія, сили оборони стали набагато сильнішими, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані, краще підготовлені, краще управляються...Ми не ігноруватимемо підтримку Україні, вважаю, що це наразі є правильним", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Джонсон не виключив, що у разі російського вторгнення в Україну, Британія готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.

"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, здається, не потрібні, бо вони гадають, що вони вже є в достатній кількості", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.

Додамо, раніше посол у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що Британія передасть Україні ракетне озброєння для кораблів для протистояння Росії на морі.

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