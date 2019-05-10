На украино-румынской границе разбился вертолет

На украино-румынской границе обнаружили разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Сообщается, что разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая. Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии.

Отметим, что возможная модель разбитого вертолета Ка-26. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально - вероятно, переправлял контрабандные сигареты.

Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке. Однако по данным некоторых румынских изданий - это 48-летний белорус из Минска Дмитрий К, который 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево, где собственно исчезз. Тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, поэтому авария, вероятно, произошла 2-3 недели назад.

По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, потому задел деревья и упал.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, при крушении вертолета Bell 206B в штате Техас погибли три человека.

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии. Жертвами авиакрушения стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.