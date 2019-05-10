На україно-румунському кордоні розбився вертоліт

На україно-румунському кордоні виявили розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду, та тіло пілота. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Повідомляється, що розбите транспортний засіб помітив пастух із села Сепинца в Румунії ввечері, 9 травня. Інформацію про трагедію вже офіційно підтвердили в поліції і прокуратурі округу, яка відкрила провадження і має з'ясувати всі обставини трагедії.

Зазначимо, що можлива модель розбитого вертольота Ка-26. Відзначається, що вертоліт перетнув повітряний простір Румунії нелегально - ймовірно, переправляв контрабандні сигарети.

Офіційно поліція Румунії поки не надала жодної інформації про загиблу людину. Проте, за даними деяких румунських видань - це 48-річний білорус з Мінська Дмитро, який 5 березня вирушив зі столиці Білорусі потягом до Львова, а потім в Мукачево, де власне исчезз. Тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тому аварія, ймовірно, сталася 2-3 тижні тому.

За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів дуже низько, щоб його не помітили прикордонники, бо зачепив дерева і впав.

Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, при аварії вертольота Bell 206B в штаті Техас загинули три людини.

Чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.