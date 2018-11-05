В Техасе разбился вертолет, погибли три человека

Фото: место происшествия (sheriffstx.org)

Причины авиакатастрофы устанавливаются

В понедельник, 5 ноября, при крушении вертолета Bell 206B в штате Техас погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал ABC.



Как сообщается, авиакатастрофа произошла примерно в 25 км от города Ювалде, погибли Уилл Байлер и его жена Бейли Акерман, а также пилот Джеральд Лоуренс.

По данным телеканала, молодожены сыграли свадьбу 3 ноября на семейном ранчо Байлера. Причины авиакрушения устанавливаются, родственница Лоуренса сообщила, что он был опытным пилотом, имел звание армейского капитана и служил во время войны во Вьетнаме.

Отметим, ранее на севере штата Нью-Йорк произошла авария, в ходе которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, в результате чего погибли 20 человек.

Издание Chron сообщило, что одной из машин, попавшей в ДТП, был лимузин, в котором ехали участники свадьбы. Отмечалось, что проблема перекрестка, на котором уже происходили крупные аварии, обсуждалась еще семь лет назад. Однако с тех пор власти ничего не сделали для того, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.