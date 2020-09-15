На украино-белорусской границе остаются несколько сотен хасидов

Фото: ситуация на границе с Беларусью (mvs.gov.ua)

Несколько сотен хасидов остаются на украино-белорусской границе. Они пытаются попасть в Украину, несмотря на запрет в пропуске со стороны украинских пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Движение транспорта и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

"По состоянию на утро на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", - сообщили пограничники.

Сейчас к охране правопорядка на границе с Беларусью привлечены резервы ГПСУ, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

#ДПСУ: Станом на ранок між на кордоні з Білоруссю скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції. Крім того, рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим. У даний час на кордоні з Республікою Білорусь знаходяться необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій. Державна прикордонна служба України Опубліковано МВС України Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, 14 сентября на границе с Беларусью собрались около 1,5 тысячи хасидов. Они пытались попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана.

Для урегулирования ситуации на границу отправился глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он пригрозил нарушителям ответственностью.