Хасиды на границе с Беларусью: нарушителям пригрозили ответственностью

Фото: Сергей Дейнеко на границе с Беларусью (facebook.com/DPSUkraine)

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранных граждан, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси, вопреки ограничению въезда. Он заявил, что нарушителей, которые попытаются попасть в Украину ожидает ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Глава ведомства четко отметил недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", - говорится в сообщении.

При этом Дейнеко отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Кроме того, Госпогранслужба задействовала резервы ведомства, и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Напомним, на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что ограничения для паломников-хасидов были введены, в том числе, по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.