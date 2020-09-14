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На границе Беларуси и Украины застряли 1,5 тысячи хасидов

Минск, Понедельник 14 сентября 2020 17:16
На границе Беларуси и Украины застряли 1,5 тысячи хасидов
Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Белорусские пограничники отметили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.

"Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", - отметили в пограничной службе Беларуси.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ограничения для паломников-хасидов были введены, в том числе, по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Зеленский также заявил, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в этом году Умань посетят около 3 тысяч паломников вместо традиционных 35-40 тысяч. В то же время в США группа конгрессменов-республиканцев выступила в поддержку хасидов, они подписали письмо с просьбой к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.

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