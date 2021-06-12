Украинки завоевали восемь медалей на турнире по борьбе в Варшаве 

Женская сборная Украины завоевала первенство в рейтинговом турнире по вольной борьбе Poland Open в Варшаве. Всего у команды восемь медалей.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Турнир Poland Open имеет большое значение для дальнейшего календаря мероприятий 2021 года. Эти соревнования являются финальным этапом для получения рейтинговых баллов для посева четырех лучших борцов на Олимпийских играх в Токио, а также помогут определить занял на чемпионате мира в Осло, Норвегия, который пройдет в октябре.

Так, у украинок одна "золотая", четыре "серебряные" и три "бронзовые" медали:

Напомним, в апреле на Чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Варшаве (Польша), украинские спортсменки завоевали шесть медалей. Среди них - два "золота".

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