Українки здобули вісім медалей на турнірі з боротьби у Варшаві 

Жіноча збірна України здобула першість у рейтинговому турнірі з вільної боротьби Poland Open у Варшаві. Загалом у команди вісім медалей.

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

Турнір Poland Open має велике значення для подальшого календаря заходів 2021 року. Ці змагання є фінальним етапом для отримання рейтингових балів для посіву чотирьох кращих борчинь на Олімпійських іграх в Токіо, а також допоможуть визначити посів на чемпіонаті світу в Осло, Норвегія, який пройде в жовтні.

Так, в українок одна "золота", чотири "срібні" та три "бронзові" медалі:

Нагадаємо, у квітні на Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у Варшаві (Польща), українські спортсменки вибороли шість медалей. Серед них - два "золота".

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