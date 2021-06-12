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Українки здобули вісім медалей на турнірі з боротьби у Варшаві 

Автор: РБК-Україна

Жіноча збірна України здобула першість у рейтинговому турнірі з вільної боротьби Poland Open у Варшаві. Загалом у команди вісім медалей.

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

Так, в українок одна "золота", чотири "срібні" та три "бронзові" медалі:

  • "золото" - Алла Белінська (72 кг);
  • "срібло" - Оксана Лівач (50 кг), Христина Береза (53 кг), Юлія Лісовська (59 кг), Анастасія Лавренчук (65 кг);
  • "бронза" - Ілона Прокопевнюк (62 кг), Тетяна Кіт (57 кг), Ірина Харів-Чихрадзе (55 кг).

Турнір Poland Open має велике значення для подальшого календаря заходів 2021 року. Ці змагання є фінальним етапом для отримання рейтингових балів для посіву чотирьох кращих борчинь на Олімпійських іграх в Токіо, а також допоможуть визначити посів на чемпіонаті світу в Осло, Норвегія, який пройде в жовтні.

Нагадаємо, у квітні на Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у Варшаві (Польща), українські спортсменки вибороли шість медалей. Серед них - два "золота".

РБК-Україна писало про завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід

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