ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное

Новость на русском →
Познань, П'ятниця 04 червня 2021 21:54
Українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное Фото: Людмила Лузан, українська каноїстка (facebook.com/ukr.canoe)
Автор: Дмитро Левицький

Українська спортсменка Людмила Лузан виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, який проходив у Познані. Каноїстка перемогла на дистанції 500 метрів.

Про це повідомила Федерація каное України на сторінці у Facebook.

"Каноїстка Людмила Лузан, яка представляє Полтавську область, перемогла на дистанції 500 метрів та вперше стала чемпіонкою Європи! Це 50-та медаль збірної України в історії участі в чемпіонатах Європи", - заявили у федерації.

Ставши чемпіонкою Європи, Людмила ЛУЗАН всіх нас зробила щасливими! А ось які емоції подарувала ця перемога самій чемпіонці Свіженьке відео із Познані від пресслужби ФКУ

Posted by Федерація каное України on Friday, June 4, 2021

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі.

Також РБК-Україна писало, що чемпіон світу U-20 відмовився від збірної України на користь Грузії.

А наприкінці травня український плавець Михайло Романчук виграв вже другу золоту медаль на Чемпіонаті Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт спорт чемпионат Европы м. Українка
NEWS
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари