Українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное
Українська спортсменка Людмила Лузан виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, який проходив у Познані. Каноїстка перемогла на дистанції 500 метрів.
Про це повідомила Федерація каное України на сторінці у Facebook.
"Каноїстка Людмила Лузан, яка представляє Полтавську область, перемогла на дистанції 500 метрів та вперше стала чемпіонкою Європи! Це 50-та медаль збірної України в історії участі в чемпіонатах Європи", - заявили у федерації.
Ставши чемпіонкою Європи, Людмила ЛУЗАН всіх нас зробила щасливими! А ось які емоції подарувала ця перемога самій чемпіонці Свіженьке відео із Познані від пресслужби ФКУPosted by Федерація каное України on Friday, June 4, 2021
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі.
Також РБК-Україна писало, що чемпіон світу U-20 відмовився від збірної України на користь Грузії.
А наприкінці травня український плавець Михайло Романчук виграв вже другу золоту медаль на Чемпіонаті Європі.