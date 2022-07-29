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Украинка Монзуль рассудит финал женского Евро-2022

Фото: Екатерина Монзуль готова выписать "горчичник" Виталию Буяльскому (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Финальный поединок чемпионата Европы-2022 среди женщин Союз европейских футбольных ассоциаций доверил рассудить украинской арбитрине Екатерине Монзуль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

41-летняя рефери с коллегами будет работать в финале Евро-2022. В поединке за главный трофей турнира сойдутся сборные Англии и Германии.

Монзуль будет помогать еще одна украинка – Марина Стрелецкая. Она вместе с полькой Паулиной Барановской исполнит роль лайнсвумен. Четвертая арбитр – Стефани Фраппар из Франции. С системой Видеоассистент рефери будут работать итальянцы Паоло Валери и Маурицио Мариани.

Матч Англия – Германия состоится в воскресенье, 31 июля на "Уэмбли". Начало поединка в 19:00 по киевскому времени. В полуфиналах англичанки разгромили сборную Швеции (4:0), а немки одолели команду Франции (2:1).

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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