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Українка Монзуль розсудить фінал жіночого Євро-2022

Фото: Катерина Монзуль готова виписати "гірчичник" Віталію Буяльському (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Фінальний поєдинок чемпіонату Європи-2022 серед жінок Союз європейських футбольних асоціацій довірив розсудити українській арбітрині Катерині Монзуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

41-річна рефері з колегами працюватиме у фіналі Євро-2022. У двобої за головний трофей турніру зійдуться збірні Англії та Німеччини.

Монзуль допомагатиме ще одна українка – Марина Стрілецька. Вона разом із полькою Пауліною Барановської виконає роль лайнсвумен. Четверта арбітриня – Стефані Фраппар із Франції. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть італійці Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Матч Англія – Німеччина відбудеться у неділю, 31 липня на "Вемблі". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. У півфіналах англійки розгромили збірну Швеції (4:0), а німкені здолали команду Франції (2:1).

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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