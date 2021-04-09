Украинка Марущак выиграла два золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 109 килограмм, опередив своих соперниц. В последней попытке в толчке он смогла взять 131 килограмм, но судьи не засчитали попытку и Марущак завершила результат с результатом 127 килограмм и третьим местом в этой дисциплине.

Еще одно золото украинская тяжелоатлетка получила по сумме двоеборья - ее результат 236 килограмм.



Фото: украинская тяжелоатлетка Алина Марущак (facebook.com/ uwf.net.ua)