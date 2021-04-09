Украінка Марущак виграла два золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 109 кілограм, випередивши своїх суперниць. В останній спробі у поштовху він змогла взяти 131 кілограм, але судді не зарахували спробу і Марущак завершила результат з результатом 127 кілограм і третім місцем в цій дисципліні.

Ще одне золото українська важкоатлетка здобула за сумою двоборства - її результат 236 кілограмів.





Фото: українська важкоатлетка Аліна Марущак (facebook.com/ uwf.net.ua)