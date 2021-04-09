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Украінка Марущак виграла два золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Автор: РБК-Україна

Українська спортсменка Аліна Марущак, яка виступає у ваговій категорії до 81 кілограма, завоювала дві золоті і одну бронзову медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць в ривку і двоєборстві піднявши в цілому 236 кілограмів.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України в Facebook.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 109 кілограм, випередивши своїх суперниць. В останній спробі у поштовху він змогла взяти 131 кілограм, але судді не зарахували спробу і Марущак завершила результат з результатом 127 кілограм і третім місцем в цій дисципліні.

Ще одне золото українська важкоатлетка здобула за сумою двоборства - її результат 236 кілограмів.


Фото: українська важкоатлетка Аліна Марущак (facebook.com/ uwf.net.ua)

Нагадаємо, 8 квітня українська спортсменка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи.

РБК-Україна писало, що українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

На європейській першості, яке проходить в Москві, дві бронзові медалі завоював українець Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограм. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограм. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограм.

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