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Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский спортсмен Михаил Романчук сегодня, 19 мая, одержал победу на Чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. Романчук завоевал "золото" своей коронной дистанции 1500 метров.

Об этом сообщила Федерация плавания Украины.

"Михаил Романчук уверенно выигрывает у итальянца Григорио Пальтеньери на своей коронной дистанции 1500 метров вольным стилем и становится чемпионом Европы с результатом 14:39.89", - заявили в федерации.

Напомним, на Чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Варшаве, украинские спортсменки завоевали шесть медалей, в том числе два "золота".

До этого украинские дзюдоисты привезли с чемпионата Европы одну серебряную медаль. "Серебро" завоевала украинка Дарья Билодид.

Кроме того, в апреле прошел Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, где Украина стала победителем медального зачета

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