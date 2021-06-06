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Украинец пытался отправить в посылках 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ

Автор: Даша Харченко

Украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря в ОАЭ и Катар из Украины. Его пытались переслать посылками.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Янтарь был изъят. Их стоимость установят дополнительно.

Напомним, в Украине правоохранители разоблачили нелегальную схему сбыта янтаря в страны Ближнего Востока и КНР. Во время обысков было изъято более тонны драгоценных камней.

Напомним, что в Ровенской области при осмотре микроавтобуса изъяли более 10 килограмм янтаря-сырца.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу.

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