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В Ровенской области изъяли более 10 килограмм янтаря-сырца

Новина українською → Ровно, Четверг 29 апреля 2021 15:22
В Ровенской области изъяли более 10 килограмм янтаря-сырца Фото: изъятие незаконно добытого янтаря-сырца (www.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Ровенской области при досмотре микроавтобуса выявили более 10 килограмм янтаря-сырца. Один из пассажиров попытался избавиться от незаконного груза.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что вечером 28 апреля в районе села Ракитное полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz 208D, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов один из пассажиров выбросил через окно два пакета. После осмотра в них обнаружили камни янтаря-сырца.

Прибывшая на место следственная группа задокументировала совершенное уголовное преступление и изъяла необработанный янтарь общим весом 10,7 килограмма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины.

Фото: изъятие незаконно добытого янтаря-сырца (www.npu.gov.ua)

Напомним, в марте СБУ заблокировала деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой янтаря. Во время операции правоохранители изъяли у злоумышленников несколько партий обработанной продукции на более чем 11 млн гривен.

Отметим, в конце сентября прошлого года СБУ накрыла в Ровенской области участок незаконной добычи янтаря. При операции произошли столкновения с преступниками.

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