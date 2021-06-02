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В Украине перекрыли контрабандный канал сбыта янтаря в Китай

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Украина, Среда 02 июня 2021 14:24
В Украине перекрыли контрабандный канал сбыта янтаря в Китай Фото: правоохранители обнаружили более тонны янтаря (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине правоохранители разоблачили нелегальную схему сбыта янтаря в страны Ближнего Востока и КНР. Во время обысков было изъято более тонны драгоценных камней.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого "пейзажа", у лиц, которые незаконно добывают его в Ровенской области.

"Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн аукционы, после чего по поддельным документам перевозили драгоценные камни контрабандным путем в страны Ближнего Востока и КНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники разработали специальное мобильное приложение, в котором у иностранных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описаниям, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду.

В рамках досудебного расследования было проведено 46 обысков на территории Ровенской, Киевской областей и г. Киева во время которых было обнаружено и изъято янтаря общим весом более 1 тонны.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото: правоохранители обнаружили более тонны янтаря (gp.gov.ua)

Напомним, что в Ровенской области при осмотре микроавтобуса изъяли более 10 килограмм янтаря-сырца.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу.

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