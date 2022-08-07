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Украинец проиграл выборы президента ФИДЕ соратнику Путина и Медведева

Фото: Аркадий Дворкович и Вишванатан Ананд (twitter.com/FIDE_chess)
Автор: Антон Федорцив

Россиянин Аркадий Дворкович удержался на посту президента Международной шахматной федерации, одолев на выборах украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Выборы президента ФИДЕ состоялись на 44-м конгрессе федерации. Он до 8 августа продлится в индийском Ченнае.

Дворкович на выборах собрал 157 голосов. Украинца Баришпольца поддержали всего 16 делегатов. Новый мандат в должности вице-президента получил и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Дворкович с индийским шахматистом в команде руководит мировыми шахматами с 2018 года. Российский функционер ранее был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и находился в менеджменте ряда российских госкомпаний.

Федерация шахмат Украины поддержала кандидатуру Баришпольца только в последний момент. Ранее организация нормновала на должность Инала Шерипова. Однако он в начале августа снялся с гонки по состоянию здоровья.

К слову, действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты шахматной короны против россиянина Непомнящего.

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