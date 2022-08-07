Українець програв вибори президента ФІДЕ соратнику Путіна і Медведєва

Росіянин Аркадій Дворкович утримався на посаді президента Міжнародної шахової федерації, здолавши на виборах українського гросмейстера Андрія Баришпольця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.
Вибори президента ФІДЕ відбулися на 44-му конгресі федерації. Він до 8 серпня триватиме в індійському Ченнаї.
Дворкович на виборах зібрав 157 голосів. Українця Баришпольця підтримали лише 16 делегатів. Новий мандат на посаді віце-президента отримав і 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.
Дворкович із індійським шахістом у команді керує світовими шахами з 2018 року. Російський функціонер раніше був помічником Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.
Федерація шахів України підтримала кандидатуру Баришпольця лише в останній момент. Раніше організація нормінувала на посаду Інала Шеріпова. Та він на початку серпня знявся з перегонів за станом здоров'я.
До слова, чинний чемпіон світу Карлсен відмовився від захисту шахової корони проти росіянина Непомнящого.
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