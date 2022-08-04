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Федерация шахмат поддержала украинца на выборах президента ФИДЕ

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 16:09
Федерация шахмат поддержала украинца на выборах президента ФИДЕ Фото: Андрей Баришполец бросил вызов россиянину Дворковичу (facebook.com/andrii.baryshpolets)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Андрей Баришполец получил поддержку своей кандидатуры от Шахматной федерации Украины на выборах президента Международной шахматной федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.

ФШУ поддержала украинского гроссмейстера на выборах руководителя мировых шахмат. Кроме того, отечественные функционеры призвали федерации других стран поступить так же.

"На выборах, которые состоятся 7 августа 2022 года, ФШУ отдаст свой голос кандидату в президенты ФИДЕ Андрею Барышпольцу и призывает сделать это другие федерации, которые против террора, неоправданной агрессии и массового убийства граждан Украины во время российского вторжения", – говорится в заявлении федерации.

Кроме того, ФШУ анонсировала поддержку полного запрета на участие в официальных соревнованиях для российских и белорусских шахматистов. Голосование по этому вопросу назначено на 8 августа.

Ранее Федерация шахмат Украины на выборах президента ФИДЕ номинировала Инала Шерипова. Однако в начале августа он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Россиянин Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию в 2018 году после того, как ею на протяжении четверти века руководил Кирсан Илюмжинов. Дворкович ранее был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и был в менеджменте ряда российских госкомпаний.

К слову, действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты шахматной короны против россиянина Непомнящего.

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