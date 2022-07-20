ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по шахматам

Новина українською →
Норвегия, Среда 20 июля 2022 18:42
Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по шахматам Фото: 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не будет проводить защиту титула в 2023 году. Соперником норвежца должен был стать россиянин Ян Непомнящий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на chess24.

Норвежский гроссмейстер решил не защищать титул чемпиона мира. 32-летний шахматист известил руководство ФИДЕ о решениях и заверил, что не выдвигал к организации никаких требований или предложений.

"Я не имею мотивации играть еще один матч. Мне не очень нравится, что я ничего не выиграю от этого. Пусть и в историческом плане поединок был бы интересен, но желания нет и я просто его не буду играть", – рассказал Карлсен.

Теперь, по правилам ФИДЕ, титул чемпиона мира станет вакантным. Его разыграют между собой победитель и финалист турнира претендентов – Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.

Магнус Карлсен стал 16-м шахматным чемпионом мира в 2013 году. С тех пор он защитил титул против индейца Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны и россиянина Непомнящего.

Кроме того, Карлсен остается самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг ФИДЕ. Это произошло в 19 лет и 1 месяц. Пик рейтинга Эло – 2882 пункта (май-2014 и август-2019). Предыдущий рекордсмен – Гарри Каспаров – достиг всего 2851 пункта в рейтинге.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен