Украинец погиб в ДТП под Вроцлавом

Фото: перекрытая улица из-за ДТП (РБК-Украина)

Мужчине был 41 год

В Польше, вблизи города Вроцлав, в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб украинец. По факту аварии открыли уголовное дело.

Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Мужчине был 41 год.

"Сегодня управление полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шленска) с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения", - сообщил Погорельцев.

По его словам, после проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили на судмедэкспертизу во Вроцлав. По факту ДТП полиция города Срода-Сльонська открыла уголовное производство.

В МИД также отметили, что Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и разыскивает родственников погибшего. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове.

Напомним, в апреле в Польше водитель автомобиля уснул рулем и сбил на двух украинцев.

Также РБК-Украина писало, что в январе в Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.

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Автор: Анастасия Светлевская