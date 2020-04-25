В Польше автомобиль сбил двух украинцев

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Один пострадавший в тяжелом состоянии

В Польше водитель автомобиля уснул за рулем и совершил наезд на двух граждан Украины. Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По предварительной информации местной полиции, водитель автомобиля заснул за рулем и совершил наезд на пешеходов.

"В Польше 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и двух пешеходов - граждан Украины", - рассказал Погорельцев.

Отмечается, что в результате наезда украинцы получили травмы и были доставлены в больницу Рыбника.

"Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", - сообщил он.

В настоящее время генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошло столкновение двух автомобилей. Виновник пытался скрыться с места происшествия. Оказалось, что ДТП совершил 55-летний протоиерей УПЦ МП, который имел явные признаки алкогольного опьянения.