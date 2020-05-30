Українець загинув у ДТП під Вроцлавом

Фото: перекрита вулиця через ДТП (РБК-Україна)

Чоловікові був 41 рік

У Польщі, поблизу міста Вроцлав, у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув українець. За фактом аварії порушено кримінальну справу.

Про це РБК-Україна повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Чоловікові був 41 рік.

"Сьогодні управління поліції міста Вроцлав повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулася 29 травня на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонська) за участю легкового автомобіля Opel Movano і вантажівки Mersedes. В результаті ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля - громадянин України, 1979 року народження", - повідомив Погорельцев.

За його словами, після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого доставили на судмедекспертизу у Вроцлав. За фактом ДТП поліція міста Срода-Сльонська відкрила кримінальне провадження.

У МЗС також зазначили, що Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та розшукує родичів загиблого. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Кракові.

Нагадаємо, у квітні в Польщі водій автомобіля заснув за кермом і збив на двох українців.

Також РБК-Україна писало, що у січні в Польщі біля села Кобиела зіткнулися вантажівка та автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців.

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Автор: Анастасия Светлевская