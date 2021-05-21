Украинец Малиновский признан игроком месяца в итальянской Серии А

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан игроком месяца в мае в итальянской Серии А. На счету украинца два гола и три результативные передачи в четырех матчах за бергамцев.

Так, Малиновский отметился голами в ворота "Дженоа" и "Пармы", а также записал свой актив ассисты в матчах с "Дженоа", "Беневенто" и "Сассуоло". За тур до конца чемпионата украинец лидирует в списке лучших ассистентов Серии А. На его счету уже 12 результативных передач, что на одну больше, чем у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.