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Українець Малиновський визнаний гравцем місяця в італійській Серії А

Автор: Ігор Литвиненко

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський визнаний гравцем місяця в травні в італійській Серії А.На рахунку українця два голи і три результативні передачі в чотирьох матчах за бергамців.

Про це повідомляє прес-служба Серії А.

Так, Малиновський відзначився голами у ворота "Дженоа" і "Парми", а також записав свій актив ассисти в матчах з "Дженоа", "Беневенто" і "Сассуоло".

За тур до кінця чемпіонату українець лідирує в списку кращих асистентів Серії А.на його рахунку вже 12 результативних передач, що на одну більше, ніж у форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.

Зазначимо, на тижні Малиновський відзначився голом у ворота " Ювентуса" у фіналі Кубка Італії. Правда, той матч "Аталанта" програла 1:2. Для Малиновського гол став результативною дією в 11-му матчі поспіль. Подібне не вдавалося нікому з гравців "Аталанти" з сезону 2004/2005.

Раніше РБК-Україна писало, що Малиновський повторив досягнення легендарного португальця Луїша Фігу в Серії А.

В останньому турі " Аталанта "зіграє з"Міланом". Поєдинок відбудеться в неділю, 23 травня. У цій зустрічі вирішиться доля другого місця в турнірній таблиці. Зараз другу сходинку займає клуб Малиновського, випереджаючи міланців на два очки. Чемпіон Італії вже визначився-ним став " інтер".

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