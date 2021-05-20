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"Ювентус" получил Кубок Италии в игре с "Атлантой"

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 00:55
"Ювентус" получил Кубок Италии в игре с "Атлантой" Фото: Ювентус одержал победу в игре с Атлантой (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Атланту" в финале Кубка Италии. Игра завершилась со счетом 2:1. Команда стала обладателем награды в 14 раз.

Трансляция велась на канале YouTube.

Голы забили: Деян Кулусевски (31), Федерико Кьеза (73) - Руслан Малиновский (41). На 88-й минуте красную карточку получил полузащитник "Атланты" Йосип Иличич.

На 41-й минуте первого тайма украинец Малиновский забил гол, который позволил "Аталанте" отыграться после пропущенного мяча от игрока "Ювентуса" Деяна Кулусевски, однако он не спас команду.

Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса.

Шесть раз команда проигрывала в финале. «Атланта» побеждала в турнире только однажды - в 1963 году. Клуб в четвертый раз проиграл в финале.

Ранее РБК-Украина писало, что "Ювентус" впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. Чемпионство в этом сезоне выиграл "Интер".

Напомним, в этом сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей "Порту".

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