ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Малиновский повторил достижение Фигу в "Серии А"

Новина українською → Италия, Понедельник 12 апреля 2021 14:46
Малиновский повторил достижение Фигу в "Серии А" Фото: Руслан Малиновский продолжает феерить в "Серии А" (facebook.com/atalantabc)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский плеймейкер Руслан Малиновский помог двумя голевыми передачами одержать победу "Аталанте" над "Фиорентиной" (3:2) в матче 30-го тура "Серии А". При этом украинец повторил достижение легендарного португальца Луиша Фигу в чемпионатах Италии.

Об этом сообщает OptaPaolo.

Так, Малиновский отличился двумя результативными передачами во втором матче подряд. Столько же ассистов украинец отдал в прошлом туре против "Удинезе" (3:2).

Таким образом лидер сборной Украины стал первым игроком в "Серии А" с 2013 года, который в двух матчах подряд отдавал минимум две голевые передачи. Последний раз таким достижением отмечался итальянец Андреа Лаццари. А вот иностранным игрокам подобное удавалось последний раз в 2007 году - тогда два ассиста было в активе Фигу.

Малиновский повторил достижение Фигу в &quot;Серии А&quot;

Отметим, после 30 туров "Аталанта" Малиновского идет на четвертом месте в "Серии А", имея 61 очко в активе. От второй строчки бергамцев отделяет два очка. Выше "Аталанты" "Ювентус" (62 очка), "Милан" (63) и "Интер" (74).

Напомним, в 28-м туре итальянской "Серии А" Малиновский в победном матче "Аталанты" против "Вероны" отметился голом и ассистом.

Также РБК-Украина писало, что "Аталанта" с Малиновским уступила "Реалу" и вылетела из Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Футбол
NEWS
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине