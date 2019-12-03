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Украинец Лунин вошел в топ-5 лучших молодых футболистов в 2019 году

Новости » Спорт     03.12.2019 - 10:55
Украинец Лунин вошел в топ-5 лучших молодых футболистов в 2019 году
Фото: Андрей Лунин (realvalladolid.es)

В голосовании он обошел многих конкурентов

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", занял пятое место в голосовании за лучшего молодого игрока 2019 года по версии France Football. Об этом сообщается на сайте издания.

Обладателем приза Kopa Trophy-2019, который вручается футболисту младше 21 года, стал защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт. В тройку также вошли Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) и Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико).

Помимо них украинец также пропустил вперед себя одноклубника из "Реала" Винисиуса Жуниора.

Позади остались нападающий Мойзе Кин ("Эвертон"), хавбеки Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал") и Ли Кан Ин ("Валенсия"), полузащитник Кай Хавертц ("Байер") и полузащитник Маттео Гендузи ("Арсенал").

Напомним, Лунин выбыл из борьбы за награду лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Украинец прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира.

"Реал" отправил украинца на сезон за игровой практикой в "Вальядолид", за который он до сих пор не дебютировал. Тренерский штаб неизменно доверяет в воротах Жорди Масипу, а голкипер сборной Украины сидит в запасе.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен в аренду в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

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