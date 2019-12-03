Українець Лунін увійшов в топ-5 кращих молодих футболістів в 2019 році

Фото: Андрій Лунін (realvalladolid.es)

У голосуванні він обійшов багатьох конкурентів

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Вальядолід", посів п'яте місце в голосуванні за найкращого молодого гравця 2019 року за версією France Football. Про це повідомляється на сайті видання.

Володарем призу Kopa Trophy-2019, який вручається футболісту молодше 21 року, став захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт. У трійку також увійшли Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) і Жоау Феліш (Бенфіка / Атлетико).

Крім них українець також пропустив вперед себе одноклубника з "Реала" Вінісіусом Жуніора.

Позаду залишилися нападник Мойзе Кін ("Евертон"), хавбеки Семюел Чуквуезе ("Вільярреал") і Лі Кан Ін ("Валенсія"), півзахисник Кай Хавертц ("Байєр") і півзахисник Маттео Гендузі ("Арсенал").

Нагадаємо, Лунін вибув з боротьби за нагороду кращого гравця року серед європейських футболістів до 21 року Golden Boy-2019. Українець припинив боротьбу за нагороду, зупинившись на досягненні топ-20.

Влітку Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України і був визнаний кращим голкіпером турніру.

"Реал" відправив українця на сезон за ігровою практикою в "Вальядолід", за який він досі не дебютував. Тренерський штаб незмінно довіряє в воротах Жорді Масіпу, а голкіпер збірної України сидить в запасі.

Минулого сезону Лунін був відправлений в оренду в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.