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Украинец Крипак с еще одним рекордом завоевал второе "золото" Паралимпиады

Автор: РБК-Украина

Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, вдобавок установив новый мировой рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Еще один мировой рекорд. Максим Крипак выиграл мужской 100-метровый заплыв баттерфляем в категории S10", - говорится в сообщении.

Второе место в его заплыве занял итальянец Стефано Раймонди, третье - американец Кол Пирс.

Напомним, ранее Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.

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