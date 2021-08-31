Украинец Крипак с еще одним рекордом завоевал второе "золото" Паралимпиады
Фото: пловец Максим Крипак (GettyImages)
Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, вдобавок установив новый мировой рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
"Еще один мировой рекорд. Максим Крипак выиграл мужской 100-метровый заплыв баттерфляем в категории S10", - говорится в сообщении.
Второе место в его заплыве занял итальянец Стефано Раймонди, третье - американец Кол Пирс.
Напомним, ранее Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.